NUCLEARE. Non solo gli 8 siti individuati nella regione come possibile sede del deposito nazionale delle scorie nucleari “non sono idonei”, ma il Piemonte “è la regione che detiene il maggior quantitativo di radioattività in Italia, nei sei impianti realizzati in passato”.

Lo fa notare la Coldiretti regionale. “Anche per questo è importante escludere la nostra regione nella scelta del sito per il deposito nazionale, evitando tra l’altro di consumare ulteriore suolo agricolo, mettendo a repentaglio la vocazione e l’economia agroalimentare dei nostri territori”.

In Piemonte – ricorda la Coldiretti – il consumo di suolo complessivo [...]