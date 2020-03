NOVI. Coronavirus: Il sindaco si improvvisa cuoco, e lancia sfida

Coronavirus: il sindaco Novi si improvvisa cuoco, e lancia la sfida

Sui social l’invito a far foto alla città dalle finestre di casa.

“Questa è una domenica particolare per tutti noi.

Ci troviamo nelle nostre case, come è consuetudine nel fine settimana, ma con la consapevolezza che ci è limitato uscire a causa della diffusione del virus.

Approfittiamone per dare una mano in famiglia e per stare con i nostri cari. Io nel frattempo sto imparando a preparare la zuppa di ceci della Merella, ottimo piatto della tradizione novese”.

Così il sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, che sui social posta una sua foto in grembiule da cucina.

Il sindaco di Novi lancia una sfida ai suoi concittadini.

“Vi invito a cogliere con un semplice scatto ciò che vedete dalla finestra, gli scorci della nostra Novi, i suoi viali, le sue vie, i suoi palazzi e le piazze – scrive sempre sui social -.

Le immagini saranno poi riunite in un album che sfoglieremo quando, mi auguro, questo momento sarà solo un ricordo. E ricordate l’hashtag #fotografanovidallafinestra”.

