Il tempo è un amico prezioso per i suoi consigli.

Vieni a donare il sangue, Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 6 NOVEMBRE cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Il sangue è destinato a circolare. Condividilo.

Novembre trasforma….

Novembre trasforma i colori in silenzio ma non la voglia di andare a donare. Ecco dove si può donare a ottobre nella zona 2 Fidas, Canavese:

Barbania, domenica 1 novembre

Montanaro, lunedì 2 novembre

Rivarolo C.se, lunedì, 2 novembre

Favria, venerdì 6 novembre

Ciriè-San Carlo, sabato 7 novembre

Montanaro, sabato 7 novembre

Valperga, lunedì 9 novembre

Rivarolo, venerdì 20 novembre

Ciriè- San Carlo,, sabato 21 novembre

Ciriè-San Carlo, domenica 22 novembre

Rivara, mercoledì 25 novembre

Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

Qui di seguito cellulari dei referenti gruppi dove potete prenotarvi

Aglie’ 331-3539783

Barbania / Front _ 347-9033486

Bosconero 011-9889011 e 338-7666088

Cirie’ 340-7037457

Corio 348-7987945

Favria 333-1714827

Feletto 339-1417632

Forno Canavese _ 338-8946068

Levone 340-0675250

Locana 349-6623516

Lombardore / Rivarossa 333-3310893

Montanaro 377-7080944

Ozegna 339-3921510

Pont 333-8937412

Rivara 339-6339884

Rivarolo Canavese 348-9308675 e 347-4127317

San Giusto Canavese 377-1213021

Valperga / Salassa / Pertusio 347-5821598

Varisella / Vallo 333-9584743

Favria, 31 ottobre 2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana la vera amicizia, è una storia di fiducia, fiducia cieca. Questo è quello che differenzia i veri amici dagli altri.

