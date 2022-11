Novembre.

A novembre per S.Frediano si diceva si semina a piena mano, in quel giorno la neve al monte e al piano.

Il nome “Novembre” deriva dal latino novem, “nove”, Nell’antico calendario romano novembre era il nono mese dopo marzo. Fino al 470 a.C. era seguito da Maglio, mese di caccia imperiale. Nelle Asturie, in Spagna il primo di novembre si svolge la festa del Magosto, una festa popolare, una tradizione antica e diffusa in molte parti della Spagna, come in Catalogna, e si festeggia tradizionalmente il giorno di Ognissanti, anche se si tende a spostarla tra l’ultimo di ottobre e il primo di novembre.

Questa festa trae origine come nei paesi anglosassoni si festeggia Halloween, qui gli abitanti di Leon e i galiziani fanno questa festa nata dal culto dei celti per Samhain, infatti la castagnata catalana proviene da un’antica festa rituale e funeraria. Consiste in un pasto dove si mangiano castagne, panellets, una specie di pasticcino, patate dolci e canditi. La bevanda tipica è il moscato. Il nome Magosto deriva dalla parola galiziana Magnus Ustus, grande fuoco o Magum Ustum, risaltando il carattere magico del fuoco. Tradizionalmente questa festa si realizzava con la raccolta delle castagne e serviva anche come ringraziamento per la raccolta ottenuta.

Favria, 1.11.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. È arrivato novembre. Le giornate sono più corti ed i tramonti più severi. Felice martedì ed auguri a tutti noi nella giornata di Ognissanti.

Tanti auguri per la festa di Ognissanti, che siano Loro a ispirare il tuo cammino soprattutto nelle giornate meno luminose.

Commenti