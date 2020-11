Novembre.

Il mese di novembre comincia con la festa di tutti i Santi e con la ricorrenza dei Defunti “è l’estate, fredda, dei morti…”: come diceva Giovanni Pascoli. Per ij Sant maniòt e guant, Per i Santi: manicotto e guanti. Inizia l’inverno e dunque si devono indossare, per chi li aveva, gli indumenti pesanti tipici della stagione: il manicotto le donne, i guanti gli uomini. Ricordo che mia mia mamma e mia nonna, rigorosamente ai Santi indossavano e facevano indossare il cappotto. Quando le nostre terre non erano ancora invase da manie filo-anglo-americane quale quella di Halloween, letteralmente: “vigilia di tutti i Santi”, la notte tra il 31 ottobre e il primo di novembre era segnata dal “cors”, cioè il “corso”, la camminata delle anime del Purgatorio dal camposanto lungo i sentieri e le stradine intorno al paese. Triste sfilata, ricordata anche dal poeta Alfredo Nicola, Torino, 1902-1994, nella sua intensa poesia “La porcission” (La processione), nella raccolta Stòrie dle valade ’d Lans, ora ristampata nell’edizione completa delle poesie, Torino 2007; con traduzione italiana. In questa “processione” i vivi non dovevano entrare, limitandosi, nel caso malaugurato di un incontro con essa, a seguirla di lontano. Ogni anima con una fiammella in mano, fino al cimitero, dove sparivano nuovamente. A questa tradizione si sovrapponeva poi quella che voleva che, nella stessa notte di vigilia, le anime dei familiari defunti tornassero, silenziosamente, a visitare le loro case: per tale motivo si lasciava per loro sul davanzale, o anche sulla tavola, della cucina una scodella di latte ed un piatto di castagne lesse, ij maròn brovà dij mòrt, talora anche con un bicchiere di vino. Va da sé che normalmente i vecchi, nonni e zii: le case erano allora “patriarcali”, come le famiglie, mangiassero le castagne e bevessero il vino, il latte forse un po’ meno, per far credere ai nipoti che le anime dei morti fossero passate davvero ed avessero gradito l’offerta di cibo e bevande. Concludo con questo proverbio meteorologico, Com a fà ai Sant a fà a Natal, come fa ai Santi fa a Natale. A Natale, si diceva, farà lo stesso tempo fatto il giorno dei Santi, anche se tale proverbio poteva essere confermato, o ribaltato, da altri proverbi.

Favria 1.11.2020 Giorgio Cortese

