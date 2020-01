NOVARA. Uomo ferito da petardo, ricostruito volto all’Aou di Novara

Il volto di un 43enne, rimasto sfigurato la sera del 31 dicembre dall’esplosione di un fuoco d’artificio, è stato ricostruito all’Aou di Novara. Trasferito dal pronto soccorso dell’ospedale di Vercelli alla struttura complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale, l’equipe del professor Arnaldo Benech lo ha sottoposto ad un complesso intervento per la riduzione delle fratture, anche attraverso l’applicazione di placche di osteosintesi in titanio, e la ricostruzione dei tessuti molli lacerati. L’intervento è perfettamente riuscito. La struttura complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Novara, diretta dal professor Benech, rappresenta il centro di riferimento del quadrante nord-orientale del Piemonte per questo tipo di patologie.

