Un alpinista è morto oggi sul Legnone, in Alta Valsassina. La vittima è M.B., 49 anni, di Novara che aveva raggiunto con amici l’Alta Valsassina per raggiungere la vetta del Legnone. Durante l’escursione in località Cà de Legn, territorio di Pagnona (Lecco) l’alpinista è precipitato per un centinaio di metri e non ha avuto scampo. Le persone che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è giunto l’elisoccorso decollato dalla base di Caiolo (Sondrio), a supporto anche una squadra di quattro tecnici della stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Lariana del Soccorso Alpino. Il corpo dell’escursionista è stato recuperato nel pomeriggio e portato alla camera morturaria dell’ospedale di Lecco a disposizione dell’autorità giudiziaria.

