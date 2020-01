NOVARA. Bimbo ha fretta di nascere, parto inizia in ambulanza

La chiamata è arrivata alla centrale 118 poco dopo le 18 di ieri pomeriggio: una donna, di origine asiatica, residente alla periferia di Novara, chiedeva aiuto. Stava per partorire, ma non sapeva come raggiungere l’ospedale di Novara. La centrale ha immediatamente inviato un’ambulanza e il parto è iniziato durante il tragitto, la testa del neonato che faceva capolino. Il piccolo è nato immediatamente dopo l’arrivo al pronto soccorso ginecologico; sia la madre che il neonato godono di ottima salute.

