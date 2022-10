Notti tropicali a Genova e Cagliari, minime all’alba di 16 gradi a Torino, Milano e Trieste. In particolare a Torino e Milano si registra uno scarto rispetto alla media del periodo di +10 gradi. E sembra che fino al ponte di Ognissanti la terza ottobrata tenga.

Caldo anche sulla Francia meridionale e sulla Spagna, con punte attese di giorno di 34 gradi. E mentre in Sicilia si fa il bagno al mare di fine ottobre in montagna il termometro segna 3-4 gradi sopra lo zero, piove, e si annullano le gare di sci.

Addirittura nei prossimi giorni lo zero termico arriverà sopra i 3mila metri. Una situazione termica in questo fine ottobre “a livelli quasi estivi, da primi di luglio”, con 4 fino a 7 gradi sopra la norma stagionale, a seconda delle zone (“meno in Piemonte e Lombardia dove sta piovendo”) e una temperatura del mare di 23-24 gradi, che si registra in genere tra fine giugno e primi di luglio, dice Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) che riunisce Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

In particolare, fa notare l’esperto, lo zero termico oggi e domani è su 2.700 metri e nei prossimi giorni supererà i 3mila. A causare questa particolare situazione meteoclimatica da un punto di vista termico, spiega Gozzini, la bassa pressione che insiste sull’Oceano Atlantico, che fino a fine mese sembra non voler mollare, e che ha richiamato aria calda di origine africana in risalita sull’area Mediterranea.

Tanto che nei prossimi giorni nel sud della Francia si potranno raggiungere anche i 30 gradi e in Spagna fino a 36. Anche Sardegna e Sicilia sono toccate da questo andamento.

Temperature di 3-4 gradi sopra lo zero in montagna, evidenzia poi Gozzini, che hanno determinato la cancellazione delle gare di sci di coppa del mondo dello slalom gigante della coppa del mondo femminile di Solden, in Tirolo, mentre la Fis ha deciso di cancellare la discesa libera maschile del 29 e 30 ottobre prossimi di Zermatt (Svizzera) e Cervinia (Aosta), la prima gara transfrontaliera di Coppa del mondo di sci alpino.

Un ottobre più caldo della norma “non è un evento rarissimo – sottolinea Gozzini – la particolarità è che è un fenomeno sempre più frequente e le estati sono sempre più allungate”. Per il prossimo inverno Gozzini sta mettendo a punto gli scenari stagionali ma citando gli ultimi rilevamenti della piattaforma di osservazione satellitare dell’Ue Copernicus, gestita da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa), l’esperto ricorda che la stagione che verrà sarà caratterizzata da un clima mite con un’ondata di freddo prima di Natale.

