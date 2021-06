Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Notte

Buona notte. Calda è la notte di fine giugno. Nel fosso vicino a casa volteggiano le lucciole nel prato. La notte è serena, calda e vivacemente animata dal volteggiare delle lucciole, che bella la notte calda, lunga, e magnifica per ascoltare storie. Che strana la notte per alcuni è un tesoro di sogni e per altri un forziere vuoto per tutte le domande che si pongono. Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima.

Favria, 19.06.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Quando a un tuo “come va” ti senti rispondere “tutto bene” non può mai essere un’assoluta verità. Felice sabato

Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno. Il sangue è destinato a circolare. Condividilo! Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

