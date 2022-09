Noto capitale del barocco siciliano.

Tra il XVII ed il XVIII sec. si sviluppa il cosiddetto “barocco siciliano”, caratterizzato sì dall’opulenza delle decorazioni e dall’architettura scenografica, tipiche dello stile barocco, ma questa esuberanza decorativa e teatrale si adatta, in Sicilia, alla tradizione locale. Questo stile non può distaccarsi dalle diverse influenze che le dominazioni hanno lasciato sul nostro territorio e dalla situazione politica, sociale ed economica dell’epoca in cui si sviluppa il barocco in Sicilia; è infatti il periodo dei vicerè spagnoli, di carestie e di epidemie, ma soprattutto di grandi catastrofi naturali, quali la tremenda eruzione dell’Etna nel 1669 e il devastante terremoto che nel 1693 distrusse la Val di Noto. Fu proprio la ricostruzione post terremoto della Sicilia orientale a dare impulso a questo fenomeno artistico, che si sviluppa grazie alle ingenti somme investite da Chiesa, ordini religiosi e nobiltà per riedificare gli edifici. Ecco perché la massima espressione del barocco siciliano si ha nell’architettura, nelle facciate concave e convesse delle chiese e dei palazzi, nelle scalinate scenografiche, nelle fontane e nelle balconate, le cui mensole sono riccamente decorate.

Noto 13.09.2022 Giorgio Cortese

