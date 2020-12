Non solo amici per la pelle…

La pelle è il tessuto di rivestimento che ricopre il corpo degli uomini e degli animali, il più esteso dei nostri organi, il più psichico, il più curato. In senso lato indica anche il rivestimento esterno di molti organismi vegetali, e anche lo strato esterno e superficiale di cose e oggetti inanimati. In senso figurato la parola è divenuta simbolo della vita organica di per sé, e quindi della sopravvivenza di un essere animato; in tal senso, e recuperando i significati estensivi, è a volte sostituita da termini più popolari quali “buccia”, “ossa”, “penne”, “scorza” e altri. La pelle ha trovato un posto di rilievo nella medicina e nella psicologia, nell’arte e nel mito, nella cosmesi e nella letteratura. Per non parlare degli infiniti modi dire sorti attorno alla parola. La pelle ci mette in comunicazione col mondo cercando di proteggerci dall’eccesso di stimoli e non sorprende sia stata usata per descrivere importanti strutture e disturbi della personalità come il narcisismo, l’autolesionismo. Ma poi la pelle custodisce tesori che sono piccoli mondi, come i peli, le ghiandole sebacee e sudoripare, le unghie. Nei polpastrelli, le impronte digitali nascondono e rivelano la nostra unicità. La pelle è il nostro colore, dall’albino all’ebano, ed è inconcepibile come la bellezza miracolosa e mista dei suoi pigmenti possa essere alla base del razzismo e fino a quando il colore della pelle sarà più importante del colore degli occhi ci sarà sempre la guerra. Della pelle ci occupiamo molto e questo fa la fortuna della cosmesi fin dagli antichi egizi: non c’è popolo che non l’abbia massaggiata, lavata, unta, profumata o addirittura decorata con cicatrici, scarificazioni, tatuaggi e ogni genere di body art. La pelle poi è sempre nelle nostre parole. Permettetemi ma non voglio vestire la pelle del leone, modo di dire per le persone che si atteggiano forti per nascondere la propria paura e debolezza, e alla fine rimetterci più del solito. Modo di dire che si riallaccia alle favole di Esopo poi riprese da Lafontaine sull’asino che aveva indossato la pelle di un leone morto. Ne pretendo di avere la pelle dura nel pensare di avere molta esperienza e abilità per parlare di pelle ma, non per questo ho la pelle di pesca, rosea e delicata come la buccia di una pesca o di seta, molto morbida e liscia. Parlando di pelle non voglio vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso, che deriva sempre da una favola di Esopo poi ripresa sempre da Lafontaine, ne voglio essere nella pelle di qualcuno, non volendo a trovarmi ad affrontare i suoi problemi. Ho una pelle e mi basta per un’intera vita, ma il modo di vivere di certe persone mi fa accapponare la pelle dal disgusto, per fortuna che quando la Filarmonica Favriese suona con passione i brani bandistici mentre applaudo ho la pelle d’oca per l’emozione piacevole che provo. Quando la Filarmonica Favriese si esibisce, personalmente non sto nella pelle e sarei capace di levare la pelle se qualcuno mi da noia parlando durante l’esecuzione musicale. Penso che quello che c’è di più profondo in noi esseri umani è la pelle. Sulla pelle i modi di dire sono ancora numerosi, si dice a fior di pelle per le persone irritabili che creano sensazioni spiacevoli nel nostro animo al primo contatto, ma per loro è un andare a far pelle da tamburo, per la poca stima che nutro. Certo questo mio parlare non è andarne della pelle, una questione di vita o di morte ne una questione di pelle, per giustificare simpatie, o antipatie razionalmente immotivate. Anche la pelle è superficie, eppure è la cosa meno superficiale che esista e non per questo nella devo rimetterci la pelle, per intraprendere un’azione pericolosa. Insomma non merita rischiare la pelle ma ogni giorno l’importante è salvare la pelle nelle traversie della vita riportando a casa la pelle. Certi giorni il pensiero non basta, quando anche la pelle ha bisogno di dire la sua e a volte certe affermazioni le lasciamo scivolare sulla pelle. E si è una sensazione di pelle. Oggi sono pieno di “vorrei” sotto la pelle e “non posso” dentro alla mente e si sotto pelle nascono sensazione che poi traboccano nell’animo. Poi per non parlare dell’inglese che si dice skin, e si presta a decine di composti affascinanti, skin game una truffa, e chi ha fama d’essere spilorcio è uno skinflint, tralascio poi quelli volgari che sono molte, insomma ogni giorno c’è un cambio di pelle, ogni giorno si nasce e si muore. La pelle è un libro aperto e i tatuaggi parleranno della vita di chi li ha fatti, esattamente come le mie rughe parleranno dei miei anni.

Favria, 15.12.2020 Giorgio Cortese

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare a tutti è che sia Natale ogni giorno!

Commenti