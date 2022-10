“Non si può morire in solitudine perché non si ha il green pass…“. E’ tornata Rosanna Spatari della “Torteria”: martedì scorso era tra i manifestanti che di fronte all’ospedale di Chivasso hanno organizzato un presidio contro il green pass e per chiedere la “riumanizzazione” dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali negli ospedali.

Dopo la chiusura del locale di via Orti, diventato simbolo durante la pandemia della resistenza contro le restrizioni per il Covid-19, Spatari torna in prima linea.