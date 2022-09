Ho deciso per queste due settimane che ci separano dalle elezioni del 25 di settembre di rispettare la pausa elettorale.

Basta dunque di occuparsi di personaggi della politica locale nonostante gli stessi offrano settimanalmente materiale di facile critica: dalla scoperta dopo tre anni di amministrazione dell’importanza del treno per la mobilità locale, all’indifferente incuria in cui vengono lasciati dall’amministrazione molti stabili comunali, all’ossessivo bisogno della Sindaca di provare a cancellare il passato e di riscrivere la storia senza fornire idee e opere per riscriverla davvero.

Basta ! Non ci occuperemo neppure della garrula assessora (o forse si scrive con una sola r) che l’altra sera a chiusura delle patronali non smetteva di agitarsi sul palco, di brindare e fare auguri non si capiva a chi e per quale ragione, visto il futuro cupo che ci aspetta.

Basta ! Per ora basta ! Rispettiamo la pausa elettorale onde evitare che la critica all’Amministrazione locale sia confusa e offuschi il giudizio sulla campagna elettorale in corso per le elezioni del Parlamento. Un brutto spettacolo, reso peggiore da una legge elettorale, che adesso tutti rinnegano ma che nessuno ha voluto cambiare, che nei fatti sottrae all’elettore la possibilità di scelta dei propri rappresentanti (non ci sono espressioni di preferenze ma liste bloccate e schede prestampate) e ai partiti la possibilità di riconquistare un’identità perduta costringendoli ad alleanze buone solo per conquistare i seggi della quota maggioritaria (30% del totale).

Gli schieramenti di Centro Destra e Centro Sinistra si accusano reciprocamente di essere accozzaglie e di voler attentare alla democrazia mentre già preparano il grande tradimento o rimescolamento per tornare tutti insieme a formare il governo dei migliori.

Ai leader il compito di inseguire i sondaggi, di dire ogni giorno la battuta “giusta” scritta dai loro consulenti di comunicazione. Ogni giorno a spararla più grossa, a promettere meraviglie in cambio di voti. In questo contesto la fiducia degli elettori è scesa a zero, al fisiologico 10 – 20% di cittadini che da sempre rinunciano a scegliere i propri rappresentanti, si è via via aggiunto un altro 20% che ha perso totalmente la fiducia, che si sente estraneo da quella rappresentanza che non c’è.

Altrettanti sono quelli che, come me, ostinatamente, non vogliono rinunciare al loro diritto di voto perché sanno che la democrazia è un bene prezioso che va preservato, che la sua conquista ha comportato e comporta sacrifici enormi e, non molti anni fa, migliaia di persone sono morte e hanno sacrificato tutto per liberarci dalla dittatura, per donarci la libertà di scegliere, di parlare, di criticare, di votare. In poche parole per ridarci la democrazia.

Ciò nonostante lo smarrimento è forte. Migliaia di persone si stanno interrogando per chi e perché votare il 25 settembre. La sensazione che non ti molla è che tutto sia già stato deciso in ristrette élite europee, in raffinati circoli finanziari, in gruppi più o meno segreti di potenti che hanno svuotato da dentro la democrazia.

La democrazia è tale se garantisce un buon mix di rappresentanza politica (che solo dei partiti forti possono garantire e oggi non esistono più), di rappresentanza sociale (ma in Parlamento ormai siedono solo più ristrette categorie di professionisti e politici di professione), di rappresentanza locale (l’attuale legge elettorale ha paracadutato sui territori personaggi che non sanno neppure dove si trovano). La democrazia è tale se favorisce la dialettica e dunque la varietà di idee e di pensiero, e se garantisce libertà di espressione, di critica e di associazione. La democrazia è virtuosa se promuove l’unità delle differenze, se è continua ricerca del miglioramento delle condizioni di vita dell’umanità, se è il contrario dell’omologazione e dell’adesione opportunistica alle opinioni della maggioranza.

Anche se tutto ciò sembra oggi scomparso o quanto meno in profonda crisi credo occorra essere ottimisti, resistenti e dire tutti insieme: al mio diritto di voto non rinuncio.

Ed è per questo, in conclusione, che mi permetto di segnalare come esempio positivo il ciclo di incontri con i candidati di collegio del cosiddetto “campo largo” promosso dalla Fondazione Pace, Democrazia e Solidarietà – ONLUS. Dalle 17 alle 19 presso il cortile del Pub Logico 2.0 in via Teologo Antonino 7, a Settimo Torinese chi lo vorrà potrà incontrare: lunedì 12 Angelo D’Orsi di Unione Popolare; venerdì 16 Davide Gariglio (PD) della lista Democratici e Progressisti;

martedì 20 Daniela Ruffino di Azione; giovedì 22 Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle.

