All’inizio Ancona, poi l’Aquila, nel suo collegio, domenica a Piazza Duomo a Milano e oggi davanti alla folla di Piazza Carlo Alberto a Torino. Giorgia Meloni prosegue la sua campagna elettorale privilegiando le manifestazioni di piazza nei grandi centri, il contatto diretto con i suoi elettori, insieme ai momenti di confronto con le categorie: qualche giorno fa alla Confcommercio, oggi alla Cna, ma sempre in presenza, perchè, spiega: “a me parlare dal remoto non piace tanto”. “I social? Sono importanti, ma le piazze pure”, spiega salendo di corsa su una macchina a Roma, alla volta di Torino. E dal capoluogo piemontese conferma la sua strategia comunicativa: “Ho smesso di leggere i giornali, di vedere i talk show, ma ho deciso che parlo con voi”. Nel suo intervento ribalta il ragionamento sull’estremismo di FdI, attaccando frontalmente il Nazareno: “E’ il Pd – aggiunge – il partito estremista: penso a Emiliano, che parlando di noi ha detto ‘sputeranno sangue’. Una cosa che mi fa davvero arrabbiare – aggiunge – è che dicano che noi siamo mostri, che con noi arrivano gli sfracelli. Io non lo faccio, altrimenti avrei dovuto parlare male dell’Italia”. A 12 giorni dal voto, insieme ai comizi di piazza, continua la sua paziente opera di interlocuzione con i grandi media internazionali per definire al meglio la sua immagine. Dopo la significativa intervista a Reuters, in cui chiarì la sua ferma volontà di rispettare i parametri europei su fronte dei conti pubblici, oggi parla agli States di Joe Biden attraverso l’autorevole Washington Post. L’obiettivo è sempre lo stesso: togliersi di dosso l’identikit della pericolosa ‘sovranista’ che vuole la fine dell’Europa e sottolineare il suo profilo di leader occidentale, di leader dei conservatori europei, la stessa famiglia dei Tories inglesi e dei repubblicani americani. Non a caso, lo stesso giornale della capitale Usa, insieme alla sua intervista, pubblica un editoriale dal titolo: ‘Una politica di estrema destra in procinto di diventare la prima donna premier in Italia’. L’ex ministro della Gioventù sa infatti che quello della responsabilità è il punto critico da affrontare al livello globale. Per cui batte forte sul tasto della credibilità: “Non mi considero una minaccia, una persona mostruosa o pericolosa. Mi considero una persona molto seria e penso – osserva a Post – che sia con serietà che dobbiamo rispondere agli attacchi che ci stanno muovendo. Non nego di aver criticato l’Ue e spesso le sue priorità, ma forse in alcuni casi non ci siamo sbagliati”. E arrivando alla Cna, torna proprio su quel passaggio, quella frase “è finita la pacchia”, per spiegare che non ha detto “nulla di strano”. “Quando dicevo quella frase tutti a dire che le cancellerie ora sono preoccupate, ma io volevo solo dire che vorrei l’Italia in grado di mettere sul tavolo le sue questioni”, a partire dal gas. E sul punto torna ad attaccare il Pd accusandolo di “restare in silenzio nei confronti di Berlino” che si sta battendo contro il price cap. Credibilità vuol dire anche assicurare i mercati che non si vogliono scassare le casse dello Stato. Sul punto della tenuta dei conti, sempre alla Cna frena sulla flat tax parlando già da premier in carica, alle prese con le compatibilità di bilancio: “Gli altri miei alleati pensano a una flat tax più rilevante, noi siamo d’accordo sul principio ma credo – spiega prudente – che bisogna fare attenzione alle casse dello Stato che non si trovano in un momento buono”.

