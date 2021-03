Non ci salveranno i muri, l’idolatria del denaro, il consumismo

Grazie a Pierangelo Monti, presidente nazionale del MIR, che ci ha inviato parti del discorso del Papa in Iraq (marzo 2021) che noi pubblichiamo in una sintesi che non può che trovare d’accordo tutti, credenti e non credenti.

“Ostilità, estremismo e violenza non nascono da un animo religioso: sono tradimenti della religione. E noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione. Anzi, sta a noi dissolvere con chiarezza i fraintendimenti. Non permettiamo che la luce del Cielo sia coperta dalle nuvole dell’odio! Sopra questo Paese si sono addensate le nubi oscure del terrorismo, della guerra e della violenza. Ne hanno sofferto tutte le comunità etniche e religiose. Vorrei ricordare in particolare quella yazida, che ha pianto la morte di molti uomini e ha visto migliaia di donne, ragazze e bambini rapiti, venduti come schiavi e sottoposti a violenze fisiche e a conversioni forzate. […] Ma anche in quel momento buio sono brillate delle stelle. Penso ai giovani volontari musulmani di Mosul, che hanno aiutato a risistemare chiese e monasteri, costruendo amicizie fraterne sulle macerie dell’odio, e a cristiani e musulmani che oggi restaurano insieme moschee e chiese. […]”

“Nelle tempeste che stiamo attraversando non ci salverà l’isolamento, non ci salveranno la corsa a rafforzare gli armamenti e ad erigere muri, che anzi ci renderanno sempre più distanti e arrabbiati. […] È indegno che, mentre siamo tutti provati dalla crisi pandemica, e specialmente qui dove i conflitti hanno causato tanta miseria, qualcuno pensi avidamente ai propri affari. Non ci sarà pace senza condivisione e accoglienza, senza una giustizia che assicuri equità e promozione per tutti, a cominciare dai più deboli. Non ci sarà pace senza popoli che tendono la mano ad altri popoli. Non ci sarà pace finché gli altri saranno un loro e non un noi. Non ci sarà pace finché le alleanze saranno contro qualcuno, perché le alleanze degli uni contro gli altri aumentano solo le divisioni. La pace non chiede vincitori né vinti, ma fratelli e sorelle che, nonostante le incomprensioni e le ferite del passato, camminino dal conflitto all’unità. […]”

Un nostro commento

Che ormai siano quasi soltanto il Pontefice ed alcuni (pochissimi) partiti ad affermare a gran voce tali verità dimostra la grave crisi della politica in atto. A chi ci accusa (è già successo) di essere “totalmente subordinati alla volontà clericale” in un “gioco subdolo per ignavia o peggio per interesse personale” rispondiamo che no: siamo invece una voce libera e dialogante (esclusi i fascisti). Che fa riferimento alla Costituzione; ne riportiamo qui di seguito tre articoli che a distanza di 73 anni sono in perfetta consonanza con Papa Francesco su solidarietà, pace, economia.

Art. 2. “La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 41. “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”

Persino i liberali autentici che fecero parte dell’Assemblea Costituente e che discussero e votarono la nostra Costituzione si richiamavano ad un’altra tradizione, ben presente nella storia d’Italia. Era costume, tra quei liberali, considerare migliori politici quelli che dimostrassero, nei comportamenti, di avere “senso dello Stato”. Gli odierni antistatalisti programmatici, i teorici del “privato è bello”, sono altra cosa. Sbagliano e ci sono solidissimi argomenti, ben radicati proprio nella cultura politica liberale, per confutarli…

