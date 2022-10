Finalmente una svolta per il Pronto Soccorso di Cuorgnè? Per il Pronto Soccorso vero e proprio no: resta chiuso a tempo indeterminato. Bisogna tuttavia registrare una novità, sia pure molto parziale e tale da suscitare forti perplessità fra gli operatori dell’ASL TO4.

Dal 9 gennaio – c’è una data certa – funzionerà presso l’Ospedale un Punto di Primo Intervento aperto solo nelle ore diurne (dalle 8 alle 20) e in grado di trattare i pazienti con problemi abbastanza banali: i cosiddetti Codici Bianchi e Verdi.