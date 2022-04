Pressioni sui direttori generali di alcune Asl del Piemonte per pilotare le nomine (avvenute circa un anno fa) dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi. Sarebbe questa l’ipotesi investigativa al vaglio della Procura di Torino per presunti casi di concussione. A coordinare l’inchiesta il pubblico ministero Giovanni Caspani. Il fascicolo sarebbe stato aperto nel settembre scorso, in seguito ad alcuni esposti pervenuti agli uffici giudiziari e riguarderebbe in particolare modo l’Asl To5 e l’Asl To4.. Gli inquirenti, che sugli accertamenti mantengono il massimo riserbo, avrebbero già sentito diversi funzionari Asl come persone informate dei [...]





