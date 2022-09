Nuovi punti di accesso libero e gratuito per il Wi-Fi: questo uno degli obiettivi dell’amministrazione di Nomaglio, che ha recentemente approvato una variazione d’urgenza al bilancio (per la cifra di 3000 euro) al fine di riuscire a portare a termine i lavori in programma.

“La variazione si è resa necessaria per trovare la risorse che ci permettano di portare a conclusione il progetto Wi-Fi Italia – spiega Ellade Peller, sindaco di Nomaglio – il progetto ci era stato proposto anni fa, e ha l’obiettivo di inserire degli spot di Wi-Fi libero in città e noi, al momento, abbiamo identificato due aree: una sarà la piazza di fronte al municipio e l’altra la zona antistante all’ecomuseo” conclude il Sindaco.

