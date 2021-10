Partiti i lavori per mettere in sicurezza località Balmetti a Borgofranco. Piaccia o no, il sindaco Fausto Francisca ha dato il via ai lavori. “Il cantiere è partito – spiega – ma è ancora lontano dalla strada. Stiamo aspettando l’ordinanza di chiusura di Città Metropolitana per chiudere la strada. E se non arriverò, in caso di emergenza dovuta alle precipitazioni la emetterò io stesso, il qualità di Ufficiale di Governo”.

Parola di Fausto Francisca.