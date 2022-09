Domenica 11 settembre, a Nomaglio, si è tenuta una delle 13 tappe del Festival Rosario Scalero. L’iniziativa è partita giovedì 8 settembre e si conlcuderà il 17 di dicembre, una volta terminati tutti gli appuntamenti previsti.

Così, nella Chiesa Parrocchiale cittadina, domenica 11 Nomaglio ha risuonato dolci note di violino in onore del maestro Scalero, con il concerto diretto da Liana Mosca.

“Scalero è noto in tutto il mondo soprattutto come un grande insegnante: negli Stati Uniti ebbe tra i suoi allievi alcuni dei principali musicisti del Novecento. La nostra iniziativa vuole rifarsi allo spirito che ha animato il suo lavoro” ha affermaro fiera Chiara Marola, direttrice della rassegna.

