Sembrava una richiesta semplice e di buon senso, quella della sindaca di Nomaglio Ellade Peller, di riaprire nei week-end la Sp 73 – chiusa per i lavori al canale di gronda di Borgofranco.

Ma alla fine così non si è dimostrato. E dopo una prima doemnica di chiusura il 14 novembre, Città Metropolitana non ne ha predisposte altre. E questo anche se i negozi patiscono la crisi del passaggio e all’unico ristorante del paese non va più nessuno.

La motivazione del “No” sta nei costi.

“Riaprire la Provinciale al traffico costa 10mila [...]