Noleggio a lungo termine perché conviene

Perché conviene un noleggio a lungo termine?

L’automobile è il mezzo di trasporto più utilizzato in assoluto da milioni di persone. Tuttavia, l’acquisto di una automobile comporta costi anche molto elevati e per tale motivo molte persone scelgono, sempre più spesso, una soluzione di noleggio a lungo termine. Numerose sono le persone che considerano il noleggio auto lungo termine più economico rispetto all’acquisto di un auto anche usata. Quali sono i principali vantaggi oltre alla convenienza economica? Approfondiamo l’argomento.

Numerose sono le persone che hanno deciso di scegliere questa tipologia di noleggio eliminando quindi i costi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell’automobile. Ma cosa di tratta nello specifico? Vediamo insieme.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è un accordo che viene fatto tra l’azienda fornitrice e la persona che decide di utilizzare la sua vettura per un determinato periodo di tempo, pagando un canone mensile. Il contratto solitamente, con durata che varia dai 24 mesi ai 60 mesi, viene stipulato in anticipo. La durata e la tipologia di noleggio dipende dall’azienda a cui si fa riferimento. Ad esempio vi sono società che propongono offerte di noleggio a lungo termine senza richiedere un anticipo e vi sono invece altre società che personalizzano l’opzione in base alle esigenze dei clienti.

Quali sono i benefici di un noleggio a lungo termine?

Uno dei principali benefici di questa tipologia di noleggio è il fatto che il guidatore dopo aver pagato la rata mensile non deve più effettuare pagamenti extra (eccetto il carburante). Il guidatore non dovrà né più pagare assicurazioni, di passaggi di proprietà, di bollo auto o altri pagamenti comuni. Sarà la società di noleggio che si occuperà di tali pagamenti per conto del cliente.

Questa soluzione viene scelta da privati ma soprattutto da titolari di partita IVA e da società perché noleggiando l’automobile riescono a ottenere vantaggiose detrazioni fiscali. Nel caso dei titolari di partiva IVA, come libri professionisti, il costo sostenuto del noleggio è deducibile per il 20%, invece, per le aziende la deduzione è pari al 70%.

Quali servizi comprende il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine prevedere solitamente i servizi che sono indicati nell’elenco che segue:

• Assicurazione RCA – quindi l’assicurazione per l’auto in caso di incendio o di furto e l’assistenza telefonica che aiuta a compilare i moduli CAI. In molti contratti è prevista anche l’assicurazione Kasko;

• Bollo auto;

• Gestione dei sinistri – quindi l’assistenza stradale in caso di post incidente e anche l’auto sostitutiva durante il periodo di riparazione del veicolo;

• Soccorso stradale e assistenza stradale;

• Manutenzione ordinaria e straordinaria – la manutenzione riguarda i guasti improvvisi ma anche controlli ai tagliandi prestabiliti che solitamente si verificano ogni 20.000 km;

• Sostituzione di pneumatici – la sostituzione di pneumatici avviene solitamente in caso di convergenza, ma non solo. Molto spesso è richiesto anche il cambio di pneumatici da estivi a invernali; e viceversa.

