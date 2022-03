NOLE. Il veicolo di punta del parco auto della Polizia Municipale di Nole è stato attrezzato da alcuni giorni con un defibrillatore portatile semiautomatico.

Il veicolo, utilizzato ordinariamente per il servizio di pattugliamento del territorio, è infatti in grado di mettere ora a disposizione della cittadinanza in caso di emergenza questo importante strumento salvavita, la cui presenza sul veicolo è stata segnalata con apposito adesivo.