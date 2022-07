NOLE. Sono stati assegnati al Comune 83mila 692 euro di contributo del Ministero dell’Interno per l’ampliamento del sistema di videosrveglianza del paese. Andranno a coprire una parte della spesa complessiva di 170mila800 euro necessaria allo svolgimento dell’operazione.

I restanti 87mila euro saranno tratti dal bilancio Comunale. “Insomma… una bella botta…” ha commentato in consiglio Valeria Castellar di Costruire Futuro. Il progetto prevede l’installazione di 66 nuove telecamere, di cui 51 ambientali (9 in frazione Grange e 6 in frazione Vauda) più 15 telecamere per la lettura e il riconoscimento delle targhe (di cui 3 in [...]