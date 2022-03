NOLE. “Siamo sbigottiti e preoccupati di questo stop ai lavori – dichiara Costruire Futuro, la minoranza consiliare -, a quanto risulta causato dalla mancata cessione di un terreno per il diniego del proprietario. Questa prolungata chiusura sta generando grandi difficoltà per i residenti di Grange e per la circolazione su un tratto in genere molto frequentato. Sollecitiamo perciò il Comune ad adoperarsi con la Città metropolitana per risolvere l’empasse e terminare l’opera nel più breve tempo possibile”.

I consiglieri si riferiscono allo stop dei lavori sulla Sp 25, che passa in frazione [...]