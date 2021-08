Ascolta l'Audio Dell'Articolo

NOLE. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sospeso la revoca del finanziamento da 2 milioni e mezzo di euro per la ricostruzione della torre campanaria e la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele. Arrivata a maggio, la notizia che il Ministero aveva tagliato i fondi del bando per la riqualificazione urbana, che Nole si era aggiudicato nel 2010, aveva sconcertato l’Amministrazione comunale che però non si è persa [...]



