NOLE. Somministrano dosi di AstraZeneca ad una ventina di persone under 40 e ora sarebbero una ventina le reazioni avverse.

E’ successo sabato 26 giugno all’hub vaccinale a Nole. Febbre alta, sudorazione, dolore alle articolazioni sono i sintomi denunciati da chi ha ricevuto la dose, in molti casi ragazzi.

L’Asl To 4 ha predisposto una serie di prelievi per monitorare la situazione, in particolare per scongiurare il rischio di coagulazione del sangue. A queste persone, che si sono recate all’hub vaccinale di Nole, sarebbero dovute essere somministrate dosi di Pfizer.

