NOLE. Rubava le offerte in parrocchia, arrestato un 25enne

NOLE. Spesso e volentieri andava nelle parrocchie di Torino e provincia. Ma non per pregare, bensì per razziare i soldi. Ed è quello che faceva, sistematicamente, un 25enne serbo residente a Saluzzo ma attualmente domiciliato nel campo nomadi di strada dell’Aeroporto [...]



