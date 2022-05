NOLE. Risale a ieri il suicidio del poliziotto in servizio presso la Questura di Torino che ha sparato alla mamma 72enne, ferendola in modo grave, per poi rivolgere contro se stesso la stessa pistola. E’ quanto stabilito dal medico legale dell’Asl To4, che fa risalire il decesso tra le 12.30 e le 15 di ieri. Il parere coincide con la testimonianza di una vicina di casa, che ai carabinieri ha sostenuto di aver sentito dei colpi all’ora di pranzo di ieri ma di non avergli dato peso. La madre è quindi rimasta quasi una giornata intera agonizzante sul pavimento del salotto. Solo questa mattina è scattato l’allarme, quando un’amica è andata a cercarla. Restano da chiarire le motivazioni del gesto. I colleghi del poliziotto, che da ieri era in ferie, lo descrivono come una persona corretta ed educata, decisamente riservata, che mai aveva manifestato problemi. Sulla dinamica dell’accaduto e sulle motivazioni che hanno portato l’agente a fare fuoco sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria, coordinati dal pm Mattia Fracesco Cravero, intervenuto sul posto.

Commenti