NOLE. Nel 2018 la Parrocchia di Nole e l’Abbadia di San Giovanni Battista hanno avviato un progetto per il restauro del nucleo antico della Cappella di San Giovanni Battista e in particolare per la sua parte settecentesca fino ad allora utilizzata come magazzino. Il progetto, a cura dell’architetto Mauro Bellora, mirava a mettere in sicurezza l’intero edificio e soprattutto a riscoprire gli antichi affreschi coperti nei secoli da vari strati di colore.

In seguito all’ottenimento di importanti contributi concessi dal Comune di Nole e dalla Fondazione CRT tramite il bando “Cantieri diffusi 2021”, finalmente nel [...]