NOLE. In occasione della ratifica della quinta variazione al bilancio di previsione, in consiglio comunale si è tornato a parlare dell’area sportiva di Via Grazioli, che l’amministrazione vorrebbe riqualificare partecipando al bando “Sport e periferie 2022”, in scadenza il 15 ottobre. 700mila euro per rimettere a posto completamente l’area e creare uno spazio in cui praticare diverse discipline sportive.

Il tema è da sempre dibattuto tra gli scranni del consiglio, e infatti la minoranza, attraverso le parole di Davide Arminio, ha voluto esprimere il suo disaccordo con le scelte della Giunta.