NOLE. Venerdì 24 settembre a Paolo De Cilladi è stata conferita una targa per i suoi 22 anni da presidente della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. “Per la dedizione, la disponibilità e l’impegno dimostrati in questi anni di collaborazione” recita l’incisione.