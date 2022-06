NOLE. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti ha inviato una lettera di risposta al Comune in cui chiarisce che le indagini sull’eventuale presenza di resti archeologici nell’area in cui l’amministrazione vuole realizzare un nuovo parcheggio verranno effettuate durante le prima fasi di cantierizzazione dell’area. I lavori potrebbero essere interrotti per molto tempo.

Del parcheggio si parla da tempo: sarebbe situato sotto l’oratorio e l’amministrazione Bertino vorrebbe cominciare a costruirlo nel 2023.

Si tratterebbe di un parcheggio coperto, un metro al di sotto del manto stradale; la Giunta punta anche alla riqualificazione complessiva del luogo dei [...]