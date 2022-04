NOLE. “Mio padre parlava pochissimo del campo di sterminio, al massimo lanciava qualche suggestione. Ad esempio, se da piccola mi rifiutavo di mangiare qualcosa, mi diceva: ‘Guarda che chi è stato a Mauthausen non spreca il pane’”.

Il papà di Maria Luisa Baima non si è mai profuso in lunghi e dettagliati racconti sulla sua esperienza di detenuto a Mauthausen. Piuttosto, quella fetta di passato risaliva la china dei ricordi occasionalmente, per trasformarsi in massime e in frasi di una decina di parole.