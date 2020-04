NOLE. Nascondeva due bombe artigianali in casa

NOLE – Due bombe artigianali. Di media potenza. Che, se fossero esplose, avrebbero potuto creare danni seri nell’intera zona. E, allo stesso tempo, fatto saltare in aria negozi, bancomat, banche o qualsiasi altro obiettivo avessero in mente quei quattro nolesi, tutti della zona di via Grazioli. L’indagine da parte dei carabinieri di Viù, con la collaborazione dei colleghi delle stazioni di Mathi e Fiano, i forestali di Ala di Stura e la squadra Antisabotaggio di Torino, si è concretizzata qualche giorno fa, mercoledì 8 aprile, e ha visto finire in manette, Denis Crosetto, pregiudicato classe 92, residente a Nole ma nato a Venaria. Per lui l’accusa è quella di “detenzione illegale di armi e esplosivi”.

Nei guai anche quattro suoi familiari, tutti residenti in via Grazioli, denunciati con le accuse di “ricettazione in concorso” e “attività di gestione rifiuti non autorizzata in concorso”. Nel corso delle perquisizioni degli altri appartamenti, sono stati trovati adesivi per targhe fittizie, una targa rubata, che per gli inquirenti potrebbero essere state utilizzate per compiere furti e truffe ai danni di anziani.

Non solo. Perché nel giardino dell’abitazione è stata trovata una vera e propria discarica abusiva. Piena di rifiuti pericolosi. A oggi, il 27enne non ha dato spiegazioni ai militari sul perché detenesse quelle bombe, fatte poi brillare dai militari dell’Antisabotaggio.

L’attività investigativa era partita dopo una serie di furti avvenuti in zona. I militari di Viù, nel corso dell’indagine, avevano trovato degli attrezzi da lavoro rubati a novembre in una cascina di Robassomero. Per questo motivo, è stato denunciato per ricettazione anche un 32enne di Usseglio.

Da quella denuncia è scattata la seconda parte d’indagine e che ha poi permesso di arrivare al 28enne nolese e alla sua famiglia.

Claudio Martinelli

