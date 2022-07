NOLE. Non ce l’ha fatta Claudio Siccardi, l’operaio di 50 anni residente a Nole che, martedì scorso, mentre era in sella alla sua motocicletta Yamaha, si è scontrato con un altro centauro lungo la provinciale della valle di Viù, a Pian Bausano di Germagnano. Ricoverato al Cto, il 50enne è morto questa mattina dopo che le sue condizioni si sono aggravate col passare dei giorni. Ancora grave l’altro motociclista, un ragazzo di 22 anni di Ciriè. Sullo scontro sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di

Venaria.

