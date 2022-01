NOLE. Tre proposte per utilizzare i fondi del PNRR arrivano dalla minoranza nolese di “Costruire Futuro”. Di mezzo c’è la stazione di Ciriè, i bacini idrici e i canali scolmatori. Idee grosse e ambiziose per spendere quei soldi nel migliore dei modi possibili.

La corsa ai fondi del PNRR continua da settimane. I Comuni cercano di partecipare ai bandi, di esporre i loro progetti, di accaparrarsi i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, erogati in parte a fondo perduto e in parte in deficit.

Ma le tempistiche sono strette: “La prima scadenza è [...]