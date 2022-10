NOLE. Proseguono gli incontri del lunedì che il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, che ha anche la delega alle opere pubbliche, dedica ai Comuni per registrare tutte le criticità e le necessità in tema di viabilità.

Il primo appuntamento di lunedì 17 è stato con il sindaco di Nole Luca Bertino.

Il primo cittadino ha spiegato le difficoltà per la realizzazione della rotatoria al km 24+230 della Sp2, all’incrocio fra via Circonvallazione, Via Torino e via 1 Maggio.

Il costo del progetto definitivo di risistemazione dell’area si aggira sui 900mila euro, di [...]