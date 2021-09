Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Non è più necessario aspettare la festa annuale o le due giornate istituzionali l’anno per visitare la cappella di San Grato, si può entrare autonomamente tutti i giorni grazie ad una chiave virtuale, la app “Chiese a porte aperte” da scaricare gratuitamente sullo smartphone. Su prenotazione, tramite QR code si può effettuare l’accesso nella storica chiesetta e far partire la voce narrante abbinata ad un sistema di suoni e luci. Il piccolo gioiello [...]



