NOLE. “In piazza… al cinema” intratterrà le famiglie e gli appassionati dei film di Walt Disney in due serate di luglio in altrettante diverse location: venerdì 9 alle 21,30 farà tappa sul sagrato parrocchiale di frazione Grange con il film “Coco” e venerdì 16 alla stessa ora sullo sfondo della rinnovata piazza Vittorio Emanuele con il film “Inside Out”. Gli eventi gratuiti sono organizzati dall’assessorato alle Manifestazioni del Comune.

«È un segnale di ripartenza – spiega l’assessore Claudia Audi –per riappropriarci almeno per un’oretta dei rapporti umani rimasti sospesi a causa della pandemia. Naturalmente ancora con qualche regola da rispettare nell’attesa di poterci finalmente stringere le mani. Mi auguro che ci sia una buona affluenza». Per assistere alle proiezioni è necessario prenotare tramite WhatsApp al numero 347.1553410. La prenotazione avrà valore fino a 15 minuti prima dell’inizio della proiezione.

Eventuali posti liberi rimanenti saranno assegnati prima dell’inizio di ogni proiezione. È obbligatorio indossare la mascherina. In caso di maltempo i film si terranno in luogo riparato: a Grange di Nole presso l’area coperta di fianco al sagrato e a Nole al salone polivalente Nole Forum di via Devesi 18. A chiudere in bellezza il mese di luglio sarà il ritorno, dopo un anno di pausa forzata, di Lunathica, il festival internazionale del teatro di strada con la direzione artistica di Cristiano Falcomer. Dal 22 al 25 luglio spettacoli per grandi e piccoli, che avranno come sfondo l’area naturalistica dei Goret, in diverse ore della giornata, sia al mattino che al pomeriggio e la sera.

Dopo la pausa agostana toccherà alla festa di San Grato. «Non sappiamo ancora se ci saranno solo gli appuntamenti religiosi come lo scorso anno – afferma l’assessore Audi – o se si potrà fare qualcosa in più».

