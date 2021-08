Ascolta l'Audio Dell'Articolo

NOLE. Sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione di via Torino, nel tratto compreso tra l’ex istituto bancario Intesa San Paolo e la casa di riposo Piovano Rusca, iniziati a fine luglio.

Nell’area in prossimità di piazza Vittorio Emanuele in pieno centro storico del paese si aggiungeranno 6 nuovi posti auto in più oltre a quelli già esistenti a favore delle numerose attività commerciali presenti.