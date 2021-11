NOLE. Grandissimi risultati del Dojo Heian di Nole all’Rds Stadium di Rimini, lo scorso weekend, in occasione del Campionato Italiano di Karate della Fesik.

Su 72 società iscritte, il sodalizio nolese ha portato a casa il terzo posto nella Coppa Italia Kata ed il quarto nella Coppa Italia Kumite.

«Il piazzamento come società più importante dalla nostra nascista, nella top ten delle società Italiane Fesik» commenta il presidente, nonché maestro, Mauro Salviato.

Una serie di grandi successi, a partire dal doppio titolo italiano di Samuele Guidone sia nella specialità Kata sia nella Kumite. Secondo nel Kata e terzo nel Kumite Riccardo Polifroni, già campone italiano nel 2019.

Sofia Macorutti all’esordio di un campionato italiano ha raggiunto il gradino più basso nel Kata e il secondo posto nel Kumite. E poi il terzo posto nella specialità Kumite per Nicolò Giagnotti, che nonostante il piccolo infortunio ha stretti i denti per conquistare il podio in una categoria agguerritissima. Terzo posto anche per Alex Giagnotti, nella Coppa Italia Kumite.

Bronzo al campionato italiano per Sabina Orazi, cintura nera, nel Kata, e bronzo Coppa Italia Kumite.

Medaglia di bronzo, infine, anche per il maestro Mauro Salviato nella categoria Veterani.

«Sono veramente contento e soddisfatto – commenta il maestro Alessandro Roca – seppur con molte restrizioni siamo ritornati alle competizioni dopo quasi due anni di stop. È stata una bellissima trasferta, i ragazzi si sono divertiti insieme ai genitori…. E questa è la cosa più importante per me. Inoltre abbiamo portato a casa un sacco di medaglie, cosa che da tecnico mi riempe di orgoglio e di soddisfazione».

La società ha appena accolto 25 nuove cinture bianche. «Il lavoro che stiamo facendo sul territorio, anche grazie al sindaco Bertino, è molto importante – conclude Roca -. Spero che le istituzioni siano sempre così vicine alle associazioni che promuovono sport e cultura. Ne approfitto però per fare un appello alle aziende: siamo alla ricerca di uno sponsor tecnico, non molto oneroso, e chi avesse piacere può contattarmi direttamente allo 350.3527010. La nostra disciplina purtroppo è poco considerata ma noi giriamo il mondo e questi ragazzi meritano fiducia e dei piccoli aiuti per borsoni e tute».

