NOLE-VILLANOVA-GROSSO. Il Congresso del Circolo locale di Villanova, Grosso e Nole del PD è alle porte. Dunque, è tempo di bilanci per il segretario Davide Arminio, che fa il punto di quanto è stato fatto e dei piani sul futuro.

Per intanto, al Congresso Arminio sarà l’unico candidato alla segreteria. Sarà dunque matematica la riconferma per il giovane dirigente politico nolese, che si troverà davanti altri cinque anni di mandato come segretario.