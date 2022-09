NOLE. L’edificio che ospiterà il nuovo asilo nido di frazione Vauda pare bello che finito. I serramenti sono nuovi, li si vede dall’esterno; una recinzione protegge l’ingresso della struttura; le passerelle per i bambini sono piastrellate; le reti arancioni sono praticamente assenti. A vederlo così, potrebbe aprire i battenti dopodomani.

Ma… c’è un ma. Consultando il sito della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese non c’è ancora nessun bando per l’affidamento della gestione del servizio. Intanto l’anno scolastico è cominciato e l’asilo nido di Vauda non si è [...]