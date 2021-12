NOLE. Il Comune di Nole, in collaborazione con l’associazione commercianti, nell’ambito delle manifestazioni e iniziative natalizie indice il concorso “I nolesi illuminano il Natale anno 2021”. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti a Nole che realizzino addobbi, ornamenti o rappresentazioni artistiche che abbiano come oggetto il Natale, visibili dalle vie del paese.

Tutte le decorazioni dovranno essere esposte e visibili al pubblico dall’8 dicembre fino al 10 gennaio 2022. L’iscrizione al concorso si effettua tramite il modulo cartaceo disponibile nei negozi nolesi, sul sito comunale o all’Urp al piano terra del Comune, che andrà consegnato compilato entro il 7 dicembre.

Le installazioni segnalate saranno fotografate dal 20 al 23 dicembre. Le opere di tutti i cittadini maggiorenni residenti a Nole saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune.

Le prime otto foto delle installazioni relative alla prima sezione che totalizzeranno il maggior numero di “like” (non saranno ritenuti validi, cuore, risata, abbraccio, wow, e i commenti) accederanno alla fase finale del concorso in cui la giuria proclamerà i vincitori.

Saranno giudicate vincitrici le quattro foto scelte dalla giuria in base ai criteri citati. Ci sarà tempo per “votare” e “far votare” ai propri contatti le fotografie delle opere in concorso dal 27 dicembre al 2 gennaio e arrivare in finale.

La Giuria, composta dal sindaco, da un rappresentante dei commercianti e da esponenti di associazioni nolesi valuteranno le opere vincitrici sulla base dei seguenti parametri: originalità o ambientazione, lavorazione artigianale, qualità artistica e difficoltà tecnica di realizzazione.

La valutazione della Giuria è definitiva e inoppugnabile. Seguirà una comunicazione per la premiazione ai vincitori.

I premi offerti dall’associazione commercianti sono: buoni spesa del valore di 100 euro al 1° classificato, 70 euro al 2° classificato, 50 euro al 3° e 30 euro al 4°.

I buoni saranno spendibili anche parzialmente negli esercizi commerciali di Nole aderenti al concorso.

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione incondizionata di tutte le norme del regolamento.

