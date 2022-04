NOLE. Era stata una buona notizia la vittoria al Tar della Regione per la riassegnazione dei soldi per Rivalta e Nole. In quest’ultimo caso ballavano due milioni di euro per la riqualificazione di piazza Vittorio e della Torre Civica.

La notizia più recente, però, è che il Ministero ha fatto ricorso al Consiglio di Stato in merito alla decisione del Tar. Il sindaco Luca Bertino si costituirà così in giudizio per rispondere al ricorso e per lottare nuovamente per l’ottenimento dei fondi.

L’accordo tra Governo e Regione, e poi tra Regione e Comune, era avvenuto nel [...]