NOLE. Durante il Consiglio comunale di giovedì 7 ottobre la dottoressa Grazia Beva ha annunciato le sue dimissioni da assessore al Lavoro e Politiche sociali dovute all’incremento del suo impegno professionale legato al centro vaccinale del Nole Forum.

«Sul piano strettamente politico – ha commentato il consigliere di minoranza Roberto Viano del gruppo Costruire Futuro – su alcuni dei progetti sociali condotti negli scorsi anni dalla dottoressa Beva c’erano e restano profonde differenze di valutazione e un giudizio severo da parte nostra.

D’altra parte un consigliere che lascia il suo incarico è una notizia che non lascia mai indifferenti, specie in questo caso dopo l’esperienza intensa dell’ultimo anno e mezzo di emergenza sanitaria e il lavoro congiunto al centro vaccinale del Nole Forum. Alla dottoressa Beva vanno i nostri migliori auguri per il suo lavoro».

Commenti