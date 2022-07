NOLE. Irma Fontanella, ex cuoca nella casa di riposo di Nole, non ce l’ha fatta. E’ morta dopo un mese e mezzo di sofferenze al Cto di Torino. Le aveva sparato il figlio, Salvatore Alessio, che poi si era tolto la vita. Aveva 72 anni.

Alessio, quarantaquattrenne di mestiere poliziotto, aveva ferito gravemente la donna con la sua Beretta che aveva in dotazione. Fontanella era rimasta riversa per terra, gravemente ferita, per ventiquattro ore prima dell’arrivo dei soccorsi.

