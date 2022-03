NOLE. E’ mancato domenica 13 marzo Elvio Merlo, ex sindaco di Nole dal 1975 al 1980. Lavorava nel Gruppo Bertoldo, e chi lo conosceva lo descrive come appassionato e antesignano dell’informatica, intento a lavorare a uno dei primi calcolatori. Si mise poi a fornire consulenze per conto suo, sempre nell’ambito dell’informatica.

Nel ’75 si impegnò per fare il sindaco di Nole, ma poi non si ripresentò. Era legato a Claudia Audi, attuale assessore a Nole, nella giunta Bertino.

“Lo conosco da diversi anni – dice Luca Bertino, sindaco di Nole – la sua perdita è un grosso dispiacere, quando ci vedevamo avevamo occasione di confrontarci sui problemi del nostro paese e lo ricordo come una persona che dava sempre dei consigli utili, una persona pacata e corretta, molto schietta nel parlare delle sue idee. E’ una grossa perdita nella nostra comunità, e ci dispiace per Claudia e per tutta la sua famiglia”.

